On le sait, le secteur horeca est durement touché par la crise et tente tant bien que mal de garder la tête hors de l'eau. Mais il y a aussi ceux qui passent entre les mailles du filet. Depuis le début de la crise, le foyer Saint-Augustin de Mons a ainsi vu de nombreux visages, nouveaux, venir chercher de l'aide.

"Ce sont des jobistes qui bien souvent, travaillaient en noir. Ils n'ont donc droit à aucune aide. Il y a même une poignée de sans-papiers. Officiellement, ils n'existent pas. Mais comme tout le monde, ils ont besoin de manger et de vêtements chauds", explique André Hennau du Foyer Saint-Augustin. "Avant, nous venions en aide à environ 250 personnes pour la région de Mons-Borinage. À présent, nous tournons au-dessus des 300. Nous sommes même montés à 370 lors du premier confinement."

Heureusement, le foyer montois peut compter sur des aides bienvenues. C'est le cas notamment d'Hainaut Seniors. L'asbl provinciale anime habituellement des conférences et diverses sorties pour ses 800 membres. Ces activités sont au placard pour le moment, mais Hainaut Seniors ne se tourne pas les pouces et remplit les frigos pendant ce temps-là.

"Nous travaillons avec le Foyer Saint-Augustin depuis trois ans", confie Frédéric Patty, coordinateur à Hainaut Seniors. "Nous avions commencé par récolter du savon et des shampoings. Nous avons un public de retraités qui voyage beaucoup et qui nous ramenait les petits échantillons que l'on trouve dans les hôtels. Ça faisait bien rire à l'époque, mais mine de rien, l'opération a très bien fonctionné et a pris de l'ampleur. Pour répondre aux besoins du foyer Saint-Augustin, nous avons ensuite commencé à collecter des contenants pour les œufs et les pains. Ça leur permettait de distribuer les vivres qu'ils recevaient en vrac."

Avec la crise, Hainaut Seniors met les bouchées doubles. "Dernièrement, je suis allé déposer au foyer du café et du chocolat que nous avions récolté pour Noël. J'ai vu une cinquantaine de personnes dehors qui faisaient la file. Surtout des jeunes. J'en avais presque les larmes aux yeux. Les équipes du foyer m'ont expliqué que de nombreux étudiants étaient en difficulté. Je leur ai demandé ce dont ils avaient besoin et dans la foulée, nous avons organisé des collectes d'huile et de farine. Les jeunes font à manger eux-mêmes", poursuit Frédéric Patty. "Malgré le confinement et le profil de nos membres qui ne sont pas hyperconnectés, le bouche-à-oreille a fait son travail et je peux remplir ma voiture régulièrement. Nos membres sont très mobilisés pour cette action qui a finalement un côté intergénérationnel."

Si les demandeurs affluent, le foyer Saint-Augustin peut donc aussi compter sur un regain de solidarité. Il en faudra encore pour un certain temps. "Nous sommes approvisionnés par la Banque alimentaire du Hainaut et Soreal qui récolte les invendus des supermarchés. Nous achetons également sur fonds propres pour 16.000 euros de nourriture chaque année", précise André Hennau. "À côté de ça, nous recevons aussi des vivres des écoles, des mouvements de jeunesse ou des particuliers. Et heureusement, depuis la crise, nous recevons nettement plus. Quatre à cinq fois ce que nous recevions avant. Nous restons demandeurs évidemment. D'autant plus que les demandes ne sont pas près de faiblir. Pour les jobistes en difficulté, il faudra attendre la réouverture de l'horeca. Mais certains établissements risquent de faire faillite et d'autres reprendront sans doute avec du personnel limité."

Rappelons à toutes fins utiles que les CPAS ont reçu du fédéral des fonds covid pour venir en aide aux personnes touchées par la crise, notamment les étudiants en difficulté.