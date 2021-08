Le hockey n'est peut-être pas un sport aussi populaire que le football, mais depuis que les Red Lions ont décroché une médaille d'or à Tokyo, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir tâter de la crosse. À Mons, le club de l'Ascalon constate un certain engouement.

"On sent effectivement pas mal de frémissements", commente Vincent Meurisse, secrétaire générale du club hockey montois. "Pratiquement le lendemain de la finale, nous recevions déjà pas mal de mails et de coups de téléphone de personnes qui demandaient des informations sur le hockey en général et notre club en particulier. Cela devrait se traduire par de nombreuses nouvelles inscriptions. La semaine prochaine déjà, nous organisons des initiations pour les nouveaux. Et on sent qu'il y a une demande importante."

Et ce n'est pas la première fois que le club montois profite d'un effet Red Lions. "Ça a commencé avec la médaille d'argent en 2016. Ensuite il y a eu le titre de champion du monde, puis celui de champion d'Europe. Grâce à ces exploits, le hockey est de plus en plus médiatisé, on sent une véritable montée en puissance. La fédération de hockey comptait 16.000 affiliés en 2005, ils sont 53.000 aujourd'hui. En tant que seul club de hockey de la région, nous profitons évidemment de cet engouement. Nous sommes environ à 15% de nouveaux membres par an."

L'ascension est en effet fulgurante. Fondé en 2013, l'Ascalon comptait en 2018 340 membres et 20 équipes inscrites en championnat. L'année suivante, le club enregistrait 60 membres et une équipe supplémentaires. "Cette année, nous devrions être entre 420 et 450. Et nous avons 26 équipes", se réjouit Vincent Meurisse. "Nous sommes aussi très fiers d'avoir une équipe première qui va rentrer dans le championnat national, ce n'était jamais arrivé. Nous avons un beau noyau de jeunes qui arrivent à maturité et qui nous permet de franchir cette étape supplémentaire."

Un peu à l'étroit, le club montois doit jouer des coudes pour accueillir tous ces nouveaux mordus. Mais pour rappel, un projet de nouvelle infrastructure est sur les rails du côté du Grand Large. La Ville de Mons a déjà donné son accord pour une participation financière. Des retours sont à présent attendus de la Région wallonne. Le dossier est en tout cas bien engagé et devrait permettre à l'Ascalon de prendre un nouvel envol d'ici quelque temps.