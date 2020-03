Cette nouvelle bière, "braise", est déjà disponible dans certains commerces locaux et sera vendue lors des Feux de la Saint-Jean.

L’année 2020 est marquée par le trentième anniversaire de l’ASBL des Feux de la Saint-Jean à Mons. Pour marquer le coup, l’association a décidé de proposer un produit unique en sortant une bière aux couleurs de l'événement.

Pour ce faire, l’ASBL a dû trouver une brasserie prête à se lancer dans le projet. Pour privilégier le circuit court, l’association s’est tournée assez naturellement vers la brasserie Saint-Lazare ; une brasserie artisanale montoise. En septembre dernier, après une rencontre riche d’échanges et de dégustations, la collaboration s’annonçait positive et le projet de brassin pouvait se concrétiser.

C’est ainsi que “Braise”, la bière des Feux de la Saint-Jean, est née au début de cette année. Elle est issue d’une recette originale de la brasserie Saint-Lazare. Cette Triple blonde est brassée avec 3 malts et 3 houblons nobles, relevée par une légère pointe aromatique poivrée et de fruits rouges.

Cette nouvelle bière sera vendue en juin durant la prochaine édition des Feux de la Saint-Jean. Pour les plus impatients, il est déjà possible de la découvrir dans certains commerces locaux. L’Alternative, le CutShop, Mons Où Venir et Mosaïc offrent la possibilité de la déguster, à l’avance, dans une bouteille de 75 cL.

Les bénéfices réalisés par la vente de cette bière seront intégralement réinvestis dans les projets de l’ASBL. "Braise" veut donc avant tout soutenir les Feux de la Saint-Jean tout en émoustillant les papilles des Montois.