Les appels avaient été lancés il y a plus d'un an. Deux nouvelles Cybèle et Poliade sont amenées à intégrer les acteurs du Doudou à Mons. Jeudi, le Conseil de Coordination du Lumeçon, qui regroupe des représentants de l’Assemblée des acteurs du Lumeçon, du groupe des pompiers du Lumeçon, du groupe des policiers du Lumeçon ainsi que de la Ville de Mons en tant que pouvoir organisateur du Lumeçon, s’est réuni pour procéder à la désignation des réserves pour les rôles de Poliade et de Cybèle.

Les heureuses élues sont Florine Agneessens pour le rôle de Poliade et Alison Hautier pour le rôle de Cybèle. Florine est âgée de 27 ans, elle habite le centre-ville de Mons et est titulaire d’un master en sciences et gestion du tourisme. Alisson est âgée de 29 ans, elle habite Cuesmes et est titulaire d’un master en droit.

Pour rappel, les rousses flamboyantes ne sont pas amenées à faire de vieux os sur le sable de l'arène. Les règles du folklore stipulent en effet que "toute titulaire effective d'un rôle de personnage féminin est démissionnaire d’office 19 ans à compter du millésime de l’année de la première participation en cette qualité." Aussi, "toute titulaire effective d'un rôle de personnage féminin qui atteint l’âge de 52 ans est démissionnaire d’office (soit et dès lors à l’âge de 51 ans accomplis)."

On le sait, l'actuelle Poliade, Ursula Heinrichs, aurait dû faire ses adieux à la foule cette année. La pandémie de coronavirus en a décidé autrement. Mais avec sa complice Catherine Gellin qui campe le rôle de Cybèle, les deux figures féminines du folklore montois ne devraient pas tourner la page sans une dernière prestation en 2022. Pour l'heure, Florine Agneessens et Alison Hautier intègrent la réserve des acteurs et seront amenées à faire leur premier Combat au départ des titulaires actuelles. Un Combat auquel tous les Montois souhaitent assister après deux annulations successives de la Ducasse.