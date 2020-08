Bonne nouvelle pour ceux qui ont craqué pour les parures estivales de la Grand-Place de Mons. Mais aussi pour ceux qui ont loupé le coche. Les jardins éphémères devaient être démontés ce lundi, ils resteront finalement jusqu'à dimanche. De quoi profiter du cadre idyllique pour le dernier week-end des vacances et accompagner les ultimes animations de Destination Mons.

Car quelques festivités sont encore prévues dans la Cité du Doudou avant la rentrée des classes. La fanfare Banda's Tico déambulera dans les rues du centre-ville samedi après-midi. Une visite guidée de Mons, sous un angle insolite, est également prévue. Les expositions consacrées à Yann Arthus-Bertrand et l'École de Mons sont toujours accessibles. Un concert de carillon et des pauses acoustiques sont par ailleurs au programme. Quant aux Toiles estivales, festival de cinéma en plein air qui a investi la cour du Carré des Arts, elles proposeront pour ce dernier week-end Hors Normes et Il était une fois Hollywood. C'est ce qui s'appelle conclure en beauté.

Destination Mons a été créé l'an dernier pour offrir des animations aux Montois durant l'été et attirer les visiteurs. Malgré la crise du coronavirus et un programme amputé par les mesures sanitaires, les autorités se sont félicitées d'avoir pu attirer près de 4.500 visiteurs en juillet.