Les Montois ont dû faire l'impasse sur la Ducasse cette année. Mais le traditionnel concours du Doudou illustré qui accompagne les festivités a tout de même eu lieu. Chaque année, la Ville propose aux talents de tout poil de concevoir l'affiche officielle du Doudou et du Petit Doudou à travers un concours. Si l'appel a bien été lancé en janvier dernier, les festivités ont dû être annulés. Mais le public a tout de même pu voter pour ses dessins préférés en ligne et un jury a départagé les candidats.

Vendredi soir, les lauréats ont ainsi été récompensés. "Bien que le Doudou n’ait pas eu lieu cette année en raison de la pandémie de Covid 19, nous tenions à ce que cette édition manquée et tout à fait exceptionnelle existe tout de même via un visuel collector officiel", a expliqué le bourgmestre Nicolas Martin. "Il s’agissait également de mettre à l’honneur le travail de tous ceux qui ont participé au concours ainsi que le talent des lauréats dans les catégories Adultes et Enfants."

Chez les adultes, c'est Mickaël Junior Dralta qui remporte le prix de 1.000 euros et qui voit donc son œuvre entrer dans l'Histoire. Le graphiste montois a puisé l'inspiration dans ses propres souvenirs. "Je me suis souvenu qu'en maternelle, nous avions dû réaliser un bricolage sur le Doudou. Je suis parti de là, la Ducasse étant un grand jeu qui à travers la fête, réveille notre âme d'enfant", explique le lauréat.

Les élèves d'Eve-Lise Lemaine et Thérèse Ducobu à l'école d'Harmignies, dirigée par Jeannie Vandermolen, remportent quant à eux le premier prix dans la catégorie enfants. Outre un chèque de 1.000 euros, l'école va voir l'un de ses murs orné du dessin imaginé par les élèves sous forme de fresque. Dessin que l'on retrouvera également sur des "tote bags" qui cette année, seront offerts à tous les enfants qui s'étaient inscrits au Petit Doudou.

Ces sacs sont également disponibles à Visit Mons et au musée du Doudou. Tout comme l'affiche collector de Mickaël Junior Dralta. A noter que les bénéfices de ces ventes seront reversés aux hôpitaux montois.