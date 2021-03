À l’heure actuelle, plus de 200 magasins de vrac sont ouverts en Wallonie. Dans la région montoise, ce nouveau concept se développe de plus en plus.

Si depuis quelques années, davantage de magasins de vrac voient le jour, le nombre de clients qui les fréquentent s’est lui aussi agrandi. Avec la crise du coronavirus, ces chiffres n’ont pas cessé de s’amplifier. "Pendant cette crise, les gens ont souhaité acheter local et, par la force des choses, ils sont arrivés dans des magasins proches de chez eux", détaille Fabienne Maillard, gérante du BB comptoir. "À ce moment-là, ils avaient plus le temps et voulaient éviter tout ce qui était supermarché."

Pour de nombreux magasins, le développement s’est accentué durant le premier confinement mais ce n’était qu’une période éphémère. "Nous avons gagné des clients mais d’autres n’ont fait que passer. Quand le confinement s’est terminé, les clients de passage ont repris un rythme soutenu et ils ne prenaient plus forcément le temps de se rendre dans différents magasins pour acheter ce dont ils avaient besoin." Comme Fabienne Maillard, Charles De Mol, gérant de l’Alternative à Mons, a lui aussi rencontré cette nouvelle clientèle de passage. Pourtant, dans ce contexte de crise sanitaire, de nombreux consommateurs ont ouvert les yeux et ont été de plus en plus conscientisés à cette thématique.

Malheureusement, pour Charles De Mol, cette augmentation des chiffres n’a pas touché son commerce. "Pour ce type de magasins, il y a 2 catégories : ceux qui sont dans les centres-villes et ceux qui n’y sont pas", commente ce dernier. "En général, les magasins situés dans les hypercentres ont vu leurs ventes diminuer pendant le covid. Le souci c’est que la clientèle est composée de touristes, d’étudiants, de l’HORECA et des personnes qui travaillent dans la ville. Donc, le coronavirus joue un rôle important mais il faut prendre en compte de multiples autres facteurs."

Depuis plusieurs années, les deux gérants ont également vu arriver sur le marché des nouveaux concurrents mais leurs consommateurs ne désertent tout même pas leur magasin. "Notre clientèle est pleinement consciente et sait très bien qu’en allant chercher ses produits dans un petit magasin, il n’y a pas de soucis. On sait d’où cela vient et on peut discuter avec les commerçants alors que, dans une grande surface, ce n’est pas possible." Les supermarchés qui s’adonnent à cette production d’articles ne font donc pas partie des concurrents. "Mais il faut savoir que plus il y aura de magasins de vrac et de zéro déchet, plus les gens seront conscientisés car cela va devenir une habitude de consommation", ajoute la gérante du BB comptoir.