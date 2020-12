Les rassemblements étant interdits, Noël aura un goût spécial. Mais à Mons, pas question d'abdiquer. Si bien que pour donner de la couleur aux fêtes de fin d'année, les maisons de quartier de la Cité du Doudou ont redoublé d'efforts et d'imagination. Toute la semaine, de nombreuses activités sont menées pour raviver la magie de Noël.

"Il nous semblait important avec l’ensemble de nos équipes de tout mettre en œuvre pour que les Montois des 19 communes puissent partager des moments chaleureux en cette fin d’année particulière", déclare la présidente du CPAS, Marie Meunier.

Chant, dessin, correspondance, photographie… Il y en a pour tous les goûts. La maison de quartier d'Epinlieu a ainsi mis sur pied une chorale. Ce mardi, à la porte, à leur fenêtre ou au balcon, les habitants de la cité qui participent pousseront la chansonnette à l'unisson. À Cuesmes, Ghlin ou près de la gare de Mons, les maisons de quartier ont lancé un grand concours de façades. Les gagnants verront leur travail immortalisé sur les réseaux sociaux et remporteront des cadeaux de partenaires.

Le CPAS a également recueilli des lettres d'un peu partout pour les maisons de repos et l'Escale, l'abri pour SDF. Après une période de quarantaine, ces petits mots doux seront remis à leurs destinataires pour les fêtes. Les agents des maisons de quartier sillonnent aussi leur territoire, polaroïd sous le bras, en vue de composer un mur aux mille sourires. Enfin, Père Noël a obtenu les autorisations nécessaires pour pousser une pointe à Mons. Exit le traineau, c'est en triobalade qu'il passera faire coucou aux petits et grands dans les 7 quartiers ces mardi et mercredi.