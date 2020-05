L'Hôtel de Ville officialise à nouveau des unions depuis ce vendredi.

Voilà plusieurs semaines que plus aucun couple ne se passait la bague au doigt au sein de l'Hôtel de Ville de Mons. Mais depuis ce vendredi, des mariages sont à nouveau célébrés. Sous certaines conditions évidemment…

"Nous avons repris aujourd'hui avec toutes les précautions d'usage", indique le bourgmestre Nicolas Martin. "Ça passe par l'utilisation de masques et de gants ainsi que la désinfection des tables, des chaises et de tous les supports utilisés. Sont uniquement présents les mariés, leurs témoins, l'huissier, l'agent de l'État civil et moi-même."

Le bourgmestre le reconnaît, les conditions sont particulières. Mais cela n'arrête pas nécessairement les amoureux qui veulent s'unir, pour le meilleur et pour le pire. "Il y a des gens qui avaient prévu le mariage de longue date. D'autres qui étaient attachés à des dates symboliques comme le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils souhaitaient donc pouvoir maintenir le mariage, même si la cérémonie est assez atypique", poursuit Nicolas Martin qui a célébré deux mariages ce vendredi avant d'enchaîner avec deux autres ce samedi.

Depuis que les mesures de confinement sont en place, une trentaine de couples ont suspendu leur mariage à Mons, attendant de pouvoir le célébrer dans des conditions plus normales.