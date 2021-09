Elle regrette le manque de concertation et conteste le choix de certains projets. Le bourgmestre assume.

Comme annoncé, Mons va pouvoir bénéficier d'un nouveau programme de subsides de la Région wallonne avec huit autres villes de plus de 50.000 habitants. Avec le PIVW, la Ville devrait toucher quelque 28,5 millions d'aides et en ajouter 14 autres de ses propres caisses pour arriver à un montant total d'investissements de plus de 42 millions d'euros.

Le collège a décidé d'utiliser cette enveloppe pour travailler essentiellement sur Jemappes, Cuesmes et le bas de la ville de Mons. Une vingtaine de projets ont été soumis à la Région wallonne. Ils portent sur la diminution des chancres et la dynamisation économique, les performances énergétiques, de nouvelles infrastructures publiques ainsi que l'amélioration du cadre de vie.

Le programme est colossal. Il a été présenté aux conseillers communaux mardi soir. Et dans l'opposition, on a fort peu goûté d'être mis au parfum à la dernière minute. "Vous nous présentez le 14 septembre des projets qui seront envoyés à la tutelle wallonne le lendemain. C'est à se demander pourquoi nous avons le débat au conseil communal", déplore Georges-Louis Bouchez (Mons en Mieux). "Vous auriez pu prendre exemple sur Tournai où les différentes formations politiques ont été consultées lors de la préparation des fiches", ajoute John Beugnies.