U.P.

U.P.

U.P.

Il y avait comme un air de ducasse ce dimanche à Mons, autour de la collégiale Sainte-Waudru. La raison? Une vente de pavés. Mais pas n'importe lesquels: ceux de la rampe Sainte-Waudru qui ont été extraits de la voirie suite à sa rénovation qui s'est achevée le mois dernier. Pour 40 € pièce, les Montois pouvaient s'acheter un bout de patrimoine lié à la ducasse de Mons et à la procession du car d'or.

Comme on pouvait s'y attendre, la vente fut un énorme succès. "Cela s'est fait dans une ambiance conviviale", explique Massimo Falasca, président du Comité des acteurs du Lumeçon et coorganisateur de cette vente spéciale avec l'asbl Procession du Car d'Or. "On a eu un peu peu au début parce que dès 9h une grande file s'étirait le long de la Rampe, alors que la vente ne commençait qu'à 11h."

Pour contenter un maximum de personnes, le nombre de pavés vendus a été limité à 2 par personnes. 500 pavés étaient disponibles en vente directe et sont partis en moins de deux heures. "Ces 500 pavés équivalaient à 7 tonnes, il fallait les brosser, placer le certificat d'authenticité, les placer sur leur socle...C'était une grosse logistique et je félicite toute personne qui a collaboré à la réussite de cet événement, il a fallu mobiliser pas mal de monde."

Vu l'engouement, tout le monde n'a pas pu être servi. "Il y avait un peu de déception, mais personne ne nous a engueulé", sourit Massimo. Il y avait une bonne ambiance avec la fanfare du Lumeçon et les gens buvaient un verre ensuite..." Surtout, les déçus ont reçu une deuxième chance d'être servi. "On a distribué des flyers avec un QR Code renvoyant vers un site de vente en ligne où tout le monde peut réserver un pavé."

A l'issue de la vente, un site a été mis en ligne et en trois clics sur paverampe.be, toute personne souhaitant acquérir un pavé de la rampe peut en réserver un, ou plusieurs, pour des amis ou connaissances. "Cela nous permettra de gérer le flux de la vente, car nous rentrons en pleine phase de préparation de la ducasse et c'est quelque chose que nous devons gérer en plus. Nous recontacterons les personnes qui ont commandé leur pavé pour leur indiquer quand ils pourront venir le récupérer, lors de séances de distribution qui seront organisées dans les prochaines semaines." Procéder par le biais de la vente en ligne est également un moyen d'éviter la frustration de voir arriver la rupture de stock après plusieurs heures dans une file.

En tout, ce sont 2022 pavés qui seront vendus, à l'issue de l'opération, un chiffre symbolique qui marque l'année du retour de la ducasse de Mons, après deux ans d'absence. A noter que les bénéfices de la vente seront reversés à deux associations caritatives, choisies par l'asbl de la Procession du Car d'or et des acteurs du Lumeçons: la Farandole et la Maison St-Paul.

Si vous voulez un beau pavé pour votre salon, ne trainez plus, le stock fond comme neige au soleil:, précise encore Massimo Falasca. Qui se félicite de cette première collaboration réussie entre les acteurs du Lumeçon et la Procession du Car d'Or. Qui eut cru que des pavés pouvaient à ce point être fédérateurs?