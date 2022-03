Il ne s’agira pas d’un pré-Doudou et pourtant, la rampe Sainte-Waudru devrait à n’en pas douter être prise d’assaut le 27 mars prochain, dès 11 heures ! Emmanuel Godefroy, président de l'ASBL Procession du Car d'Or et Massimo Falasca, président de l'assemblée des Acteurs du Lumeçon, viennent en effet d’annoncer le lancement de la vente des pavés historiques de la rampe au profit de deux associations.

Le rendez-vous est donné face à la Farandole asbl et "une ambiance festive" est d’ores et déjà promise. "Il s'agit en soi d'un véritable évènement puisque c'est la première fois qu'un tel projet est mené de concert par l'ASBL Procession du Car d'Or et par l'assemblée des Acteurs du Lumeçon, le tout en parfaite collaboration avec la Ville de Mons", soulignent les deux comparses. "Les citoyens pourront ainsi obtenir l'un des 2022 pavés sauvegardés par les deux associations lors des travaux de réfection de la Rampe qui ont eu lieu en 2021-2022."

Un authentique pavé de la Rampe Sainte-Waudru, que le Car d'Or et ses chevaux foulent lors de leur traditionnelle "remontée de la Rampe", moment particulièrement fort pour les Montois. "Concrètement, chaque pavé sera numéroté de manière à en faire une pièce collector et unique. Il sera accompagné d'un certificat en garantissant l'authenticité. Un socle décoratif de qualité sera joint afin de pouvoir mettre l'objet en valeur et le tout sera emballé dans un sac en toile aux couleurs de l'évènement."

Le pavé sera proposé à la vente au prix de 40 euros, à acquitter sur place. "Une partie significative des bénéfices sera allouée à deux ASBL que nous avons choisies : la Farandole (accueil de jour pour adultes porteurs d'un handicap) et la Maison St-Paul (maison d'accueil). C'est donc, outre le soutien à la Procession et au Lumeçon, l'occasion de faire une action caritative." Précisons cependant que pour des raisons logistiques, seul un quart de l’ensemble des pavés sera vendu le 27 mars prochain. Le solde de la distribution sera proposé ultérieurement.

Pour rappel, chaque année lors des festivités du Doudou, ce sont des milliers de Montois qui se rassemblent sur la Rampe afin d'aider le Car d'Or à parcourir les derniers mètres de sa procession et ainsi éviter une année de malheur. Cette voirie a donc une haute valeur patrimoniale et sentimentale pour les habitants de la cité. Avec le temps et l’usure, elle devenait de moins en moins praticable, raison pour laquelle le collège communal montois s’est attaqué à sa rénovation, terminée il y a quelques mois.

L’égouttage, la fondation et la voirie ont été refait via un financement à 90% des Fonds européens et wallons. Bien entendu, la rampe a gardé son aspect historique avec ses pavés bombés mais ceux-ci sont maintenant bien plus facile à pratiquer à pied et en voiture, ainsi que pour les personnes à mobilité réduite.