Des blocs de béton et un arrêté de police empêchent l'accès des véhicules au terril.

"S’il est un terril qui vaut le détour, c’est celui de l’Héribus à Cuesmes. Il ne laissera pas vos mollets indifférents, mais quel spectacle !" C'est ainsi que l'Office du Tourisme de Mons vante la visite de l'Héribus. Mais pour certains qui arpentent le terril cuesmois, ce ne sont pas seulement les mollets qui travaillent. Le site était régulièrement pris d'assaut par des quads, motos et autres véhicules à moteur. Si bien que la Ville a pris des dispositions pour protéger le terril.

Désormais, des blocs de béton empêchent l'accès aux intrus motorisés. Et pour ceux qui voudraient braver l'interdit, gare aux amendes, car un arrêté de police a également été pris. "Ces mesuressont une conséquence du constat de la dégradation du terril de l’Héribus, site classé, due à une utilisation toujours plus accrue de ce dernier par divers engins motorisés de type motos, quads et voitures. Il était urgent de trouver une solution afin d’endiguer la problématique", indique Catherine Marneffe.