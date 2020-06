Il y avait forcément des sourires sur le visages de restaurateurs, des serveurs et des clients ce lundi midi. Pour la première fois depuis vendredi 13 mai, les établissements pouvaient à nouveau assurer un service. Dans le centre-ville de Mons et ses nombreux restaurants, on attendait évidemment cette délivrance avec impatience. Certains, comme L'Envers, affichaient déjà complet tandis que d'autres ont repris plus timidement. Mais l'essentiel était surtout de pouvoir rouvrir.

"On est vraiment heureux de pouvoir à nouveau accueillir nos clients", souriait à la fin de ce premier service le pizzaïolo de La Primavera, à deux pas de la Grand-Place. "Le rythme n'a pas encore repris comme un midi habituel mais on ne désespère pas. Nous avons tout mis en place pour accueillir nos clients en toute sécurité, avec notamment des parois en plexiglas entre chaque table. Les réservations commencent à rentrer donc on espère que ça va continuer."

Dans ce restaurant italien comme ailleurs, toutes les inquiétudes ne se sont pas envolées malgré la réouverture.

