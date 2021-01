Rome ne s'est pas faite en un jour. Les salles Calva de Mons non plus. Mais chaque année, la Régie foncière consacre une partie importante de son budget pour doter l'ensemble des villages montois de ces espaces qui peuvent faire office de salle des fêtes ou de maison des associations.

Alors que la salle Calva de Saint-Denis sera bientôt opérationnelle et que celle d'Hyon est en travaux, un auteur de projet sera désigné cette année pour implanter une nouvelle salle tout en redonnant vie à l'ancienne maison communale de Nimy. "La majeure partie du territoire est déjà couverte, et nous continuons le travail pour pouvoir proposer une salle Calva dans pratiquement tous les villages du Grand Mons", explique Maxime Pourtois, échevin de la Régie foncière. "À Nimy, un montant de 50.000 euros est prévu pour désigner un auteur de projet qui réfléchira, avec les associations sur place, à la meilleure manière de faire revivre la maison communale pour y créer un espace à disposition du tissu associatif. C'est une grande préoccupation du bourgmestre que de pouvoir revigorer la vie associative à Nimy."

Une étude sera également menée pour l'extension de la salle Calva de Villers-Saint-Ghislain. Par ailleurs, un montant de 250.000 euros est prévu au budget 2021 pour doter les salles existantes de panneaux solaires. "Une partie de ce montant va d'abord servir à mener une étude par rapport aux différentes salles et évaluer leurs besoins. Nous devrions logiquement commencer par équiper celles qui sont directement gérées par la Ville comme Flénu, Ghlin ou Jemappes. Nous devrions également inclure les plus importantes. Nous évaluerons aussi celles qui ont les plus grosses factures énergétiques."

Des panneaux sur toutes les salles Calva? Ce n'est pas pour tout de suite, mais le chantier sera en tout cas lancé cette année. Pas pour tout de suite non plus, l'apparition de salles dans le dernier quatuor de villages montois: Mesvin, Nouvelles, Ciply ou Harveng. Tout d'abord explique l'échevin, la Ville a dû venir financièrement en aide aux comités de gestion des salles existantes. Les mariages et autres fêtes se sont faits plus que rares cette année, les privant de rentrées financières alors que certaines charges doivent toujours être payées. De plus, notre botte montoise est déjà cernée de salles Calva entre Harmignies, Spiennes et bientôt Hyon. L'idée serait donc de mutualiser ces espaces. Pas de nouvelles salles Calva à l'horizon en dehors de celle de Nimy donc. Mais au total, pour 2021, la Régie foncière consacrera plus d'un million à ces espaces qui font vivre le tissu associatif dans les villages montois.