Envisager un retour dans les salles de spectacle alors qu'un nouveau lockdown est imposé, ça peut sonner hors tempo à première vue. Pourtant, le futur doit bien s'anticiper dès à présent. Si bien qu'à Mons, on réfléchit déjà à la meilleure manière de déconfiner les différents espaces culturels, sachant que leur réouverture sera progressive.

Début mars, le directeur des Francofolies de Spas annonçait vouloir organiser un concert test de 400 personnes en partenariat avec l'ULG. Il était suivi deux semaines plus tard par Jacqueline Galant qui souhaite également pouvoir mener une expérience du même genre à Jurbise. Dans la Cité du Doudou, l'opposition de Mons en Mieux veut donner écho à ces diverses initiatives et a déposé deux motions lors du conseil communal pour mener des essais dans les salles de spectacle, mais aussi au sein d'infrastructures sportives avec des matchs-test.

Le déconfinement de la culture, on y pense déjà à Mons et dans le reste du pays. La Fédération Wallonie-Bruxelles a d'ailleurs lancé un appel à candidatures pour mener des expériences encadrées qui permettront d'établir des protocoles sanitaires pour la reprise des spectacles. Le collège communal a indiqué qu'il n'y a pas répondu directement, mais les opérateurs culturels montois s'en sont occupés. À suivre.

Si une expérience devait être menée dans la Cité du Doudou, ce ne serait pas une première. En septembre dernier en effet, le Théâtre royal avait déjà mené un test avec des protections en Plexiglas fournies par une entreprise française et disposées entre les spectateurs. L'UMons avait été consultée pour cette expérience. Il nous revient que le dispositif offrait une bonne protection contre les projections directes de microparticules, mais qu'il ne pouvait pas se soustraire aux autres gestes barrières tels que le port du masque ou la distance entre bulles de spectateurs. Il n'avait malheureusement pas été possible de capitaliser sur ce premier essai en septembre, car peu de temps après, la deuxième vague de la pandémie submergeait la Belgique et les autorités décidaient d'un nouvel arrêt du secteur culturel.

Pour l'heure évidemment, c'est la troisième vague qui frappe à nos portes. Il faudra sans doute patienter un peu avant de pouvoir mener de nouveaux essais. Mais les esprits cogitent. Tests rapides, matériel de protection et tracing ont ouvert de nouvelles pistes. Des expériences encourageantes de concerts ont déjà été menées ailleurs en Europe et permettent de nourrir quelques espoirs pour un futur proche.

Notons enfin par rapport aux matchs-tests demandés par Mons en Mieux que le collège communal a invité l'opposition à soumettre la proposition à la ministre compétente, du même bord libéral que le président du groupe.