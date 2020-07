Face aux nombreuses demandes d'abonnement, de nouvelles permanences sont organisées mardi et mercredi.

Le retour de l'Albert était ardemment attendu dans la Cité du Doudou. Pour preuve, le club enregistre déjà plus de 150 abonnés quelques jours à peine après l'annonce de sa résurrection. Si bien que de nouvelles permanences se tiendront mardi et mercredi entre 18 et 20 heures au centre de formation. Idem les 14, 15, 21 et 22 juillet.

"On ressent un réel engouement parmi les passionnés qui veulent retrouver leur stade Tondreau", se réjouit la direction du club. "Fort du retour du blason et de Frédéric Herpoel, le club compte plus que jamais sur les supporters pour redonner vie aux tribunes. Certains attendaient ce moment depuis plus de 5 ans ! Le projet jeune et régional de notre club plaît à nos supporters et nous ne relâcherons pas nos efforts pour faire progresser le club, tous ensemble. L’annonce du retour d’Alessandro Cordaro vient encore renforcer cette envie de participer à l’essor de l’Albert."

Pour le président sportif, la motivation des supporters est un ingrédient essentiel. "Nous voulons vraiment que nos supporters participent à cette Renaissance", insiste Frédéric Herpoel. "Ils seront au cœur du projet et auront l’occasion d’être régulièrement consultés. Vincent Lomanto sera d’ailleurs un relais précieux pour faire le lien entre la direction et les supporters."

Gonflés à bloc, l'équipe première et le staff donnent déjà un premier rendez-vous important aux supporters le 1er août au stade pour le fan day.