L'organisateur de Tanks in Town croise les doigts pour maintenir l'événement fin août.

La nouvelle est tombée mercredi, les festivals de l'été sont annulés. Pour d'autres événements, la situation reste incertaine. C'est le cas de Tanks in Town. Verra-t-on les chars défiler dans la Cité du Doudou les 29 et 30 août?

Cette année, l'événement est organisé par le Royal Mons Auto Moto Club (RMAMC). Et pour l'heure, le club gère activité par activité son agenda bien chargé, en fonction des indications. "Nous avons déjà annulé un rassemblement de véhicules ancêtres et l'Endurance internationale du Doudou", explique Charles-Olivier Descamps du RMAMC. "La prochaine activité est prévue le 21 juin. C'est l'Étoile du Hainaut, une balade de véhicules ancêtres dont le départ est donné sur la Grand-Place de Mons. Ça dépendra beaucoup de l'ouverture des cafés ou pas. Une boucle de VTT électriques est également prévue au terril de Ciply le 26 juillet."

Ces événements n'attirent pas les foules comme les festivals. Reste qu'ils rassemblent du monde. Tanks in Town compte ainsi entre 1500 et 2000 participants. "Ça se déroule fin août, donc nous verrons en fonction de la pandémie. Nous ne voulons mettre personne en danger évidemment. Nous composerons avec les recommandations des autorités. En attendant, nous poursuivons toute la gestion administrative de l'organisation afin d'obtenir les organisations pour les différentes activités comme l'opération amphibie au Grand Large", poursuit Charles-Olivier Descamps. "Avant d'envisager un report, nous préférons traiter les événements les uns après les autres."

Pour rappel, depuis 2019, cet événement est organisé alternativement par Mons Devoir de Mémoire et le RMAMC. Une scission au sein de l'organisation de cette manifestation historique a en effet amené la Ville de Mons à couper la poire en deux. Tanks in Mons a ainsi été organisé par Mons Devoir de Mémoire l'an dernier tandis que Tanks in Town devait revenir au RMAMC cet été. Mais le coronavirus pourrait venir perturber ce partage montois.