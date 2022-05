Sauf incident, le timing initial sera respecté.

Entamées il y a un peu plus d'un an, les rénovations de l'hôtel de ville de Mons et de ses deux bâtiments mitoyens vont bon train, comme le confirme l'échevin des travaux Stéphane Bernard.



"La rénovation de la façade de la salle de la Toison d'Or se termine, la fin est prévue pour début juillet. A ce stade, on attaque la restauration de la façade de la salle Saint-Georges. Parallèlement, on va travailler sur les châssis des façades avant, tant de l'hôtel de ville et des bâtiments annexes."

La toiture en ardoises de la salle Saint-Georges est également en cours de remplacement. "Ces travaux ne seront sans doute pas finis pour la ducasse, mais tout sera mis au sec et protégé. Suivra ensuite la toiture de la salle de la Toison d'Or et la rénovation du campanile de l'hôtel de ville." Actuellement, la façade de l'hôtel de ville fait l'objet de toutes les attentions. "Le sablage a eu lieu, un tailleur de pierre et un sculpteur sont là également pour remplacer certaines pierres et en rénover d'autres."