Les travaux au Chemin de l’Inquiétude et à l’avenue des bassins se poursuivent. La réfection du rond-point étant terminée, ce sera au tour de la voirie de faire peau neuve à partir du 10 janvier jusqu’à la fin février. Les équipes de la Ville de Mons procèderont à la réfection de la voirie située entre le nouveau rond-point et le Chemin de l’Inquiétude. D’autres étapes s’enchaîneront par la suite pour voir la fin des travaux dans le courant du mois de mai.

En parallèle aux travaux réalisés au Chemin de l’Inquiétude, l’avenue des Bassins fera également peau neuve. Cette dernière sera divisée en plusieurs tronçons qui subiront des aménagements du 10 janvier au 6 mars. Le stationnement et la circulation seront ainsi interdits dans la section comprise entre la Petite rue des Près et la rue des Grands Près. Des déviations seront mises en place et des mesures seront prises pour garantir la sécurité des piétons.

Dans la section comprise entre l’avenue de l’Université et la rue des Grands Près, la circulation sera autorisée uniquement à la desserte locale. La vitesse sera limitée à 30 km/h. Les dépassements seront interdits et le stationnement autorisé uniquement du côté des bâtiments pairs. Un balisage sera mis en place tout comme des mesures de sécurité pour les piétons.

Dans la section allant de l’avenue Thomas Edison à la Petite rue des Près, la circulation sera également réservée à la desserte locale. Un sens unique sera instauré à la rue des Grands Près, venant de l’avenue des Bassins, et celui de la rue des Près sera inversé.

La phase suivante commencera dans la foulée et prendra fin le 31 mai. Pendant cette période, les mesures prises dans la section comprise entre la Petite rue des Près et la rue des Grands Près seront maintenues. Ce sera au tour de la partie allant de l’avenue de l’Université à la Rive Droite du Canal du Centre de voir sa circulation réservée à la desserte locale. Le stationnement sera quant à lui autorisé uniquement du côté des immeubles impairs. Un sens unique et un balisage seront instaurés.

Enfin, les mesures prises dans la section allant de l’avenue Thomas Edison à la Petite rue des Près seront prolongées tout comme le sens unique de cette dernière. L’inversion du sens de circulation à la rue des Près sera également maintenue.