Un espace avec une paroi en plexiglas a été aménagé. Un dispositif est à l'étude pour Havré.

Le gouvernement fédéral avait pris les acteurs de terrain de court il y a deux semaines en annonçant qu'il autorisait à nouveau les visites dans les maisons de repos. Alors que les homes étaient plongés dans la tourmente, les boucliers s'étaient levés, nombreux. Il a depuis coulé de l'eau sous les ponts et de plus en plus d'institutions mettent en place des systèmes pour permettre la rencontre avec les proches. La reprise des visites a d'ailleurs été actée dans une circulaire wallonne.

Depuis lundi, elles ont repris au home de Bouzanton géré par le CPAS de Mons. Un espace a été aménagé avec une paroi en plexiglas séparant les résidents de leurs proches. Des visites sont organisées sur rendez-vous toutes les 30 minutes. Des mesures de sécurité encadrent ces visites, avec notamment le port du masque obligatoire pour les visiteurs et du gel désinfectant.

La présidente du CPAS, Marie Meunier, s'était dite bien consciente de l'isolement qui pesait sur les aînés. Jusqu'à maintenant, des contacts étaient maintenus grâce à des applications tels que WhatsApp ou Skype. Une initiative originale a également été lancée samedi dernier pour faire venir des artistes sous les fenêtres des résidents. Un pas supplémentaire est franchi avec le retour des visiteurs au home Bouzanton. L'installation d'un dispositif similaire est à l'étude pour la maison de repos d'Havré également gérer par le CPAS.