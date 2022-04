Entre le prix d’achat du véhicule, les assurances et surtout le prix du carburant, de plus en plus de citoyens décident d’abandonner leur voiture au profit de modes de déplacement plus doux, moins coûteux et plus écologiques. En ce sens, les voitures partagées peuvent apparaitre comme une alternative séduisante. La société Cambio, bien implantée dans la Cité du Doudou avec une offre de 10 véhicules répartis sur six stations de location, tire d’ailleurs son épingle du jeu.

"En matière d’inscriptions, la tendance est effectivement positive depuis plusieurs mois", explique Nicolas Bodelet, manager de Cambio pour la Wallonie. "Nous n’avons pas réalisé d’études pour objectiver le succès des voitures partagées mais nous avons bien quelques idées. Les vagues successives de contamination au covid ont probablement suscité de l’inquiétude et poussé davantage de personnes à délaisser les transports en commun bondés au profit de nos voitures."