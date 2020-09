C’est une reconversion à 180° qu’a opéré Laurent Dufour. Après avoir travaillé plusieurs années pour un opérateur de télécommunication mobile, ce dernier a profité d’un plan de départs volontaires pour retrouver ses premières amours. Il y a quelques jours, il a ouvert Levures et Tannins, un espace bar et caviste désormais situé à Mons, au numéro 41 de la rue de la Coupe.

"J’ai fait des études en œnologie, zythologie, sommellerie du thé et micro-brasserie pendant cinq ans. J’avais l’envie d’ouvrir quelque chose alors quand l’opportunité s’est présentée, je me suis lancé", explique Laurent Dufour. Persuadé qu’il est possible de se faire plaisir tout en respectant le produit et donc la planète, ce dernier ne propose que des vins, thés et bières sélectionnés avec minutie.