Le magasin rouvre ce mercredi avec une surface doublée.

Il aura fallu 8 mois pour mener les travaux et le chantier est enfin arrivé à son terme. Le magasin Lidl situé chaussée du Roeulx rouvre ce mercredi. Les travaux étaient importants puisque le supermarché voit sa surface de vente doubler, passant de 658 à 1315m². Un parking de 109 places est également disponible.

"Sa surface de 1315m² s’inscrit dans les critères de superficie des nouveaux magasins Lidl", explique Julien Mathieu du groupe Lidl. "Leur espace de vente est en effet agrandi pour mettre en valeur les rayons boulangerie, poissons frais et fruits et légumes. Son aménagement offre une présentation commerciale plus claire, un repérage aisé des produits, une circulation optimisée jusqu’au passage en caisse. "

Avec cette rénovation, le groupe Lidl affiche la volonté de s'inscrire dans l'air du temps. Les travaux ont ainsi favorisé des installations qui réduisent l'empreinte écologique. Le magasin indique en outre mettre l'accent sur les produits locaux. " Nous accordons une attention toute particulière aux produits locaux, appréciés du consommateur belge. Par exemple, 50 % de nos fruits et légumes proviennent de Belgique, 90% de notre viande est belge, nos laits et nos œufs le sont à 100 %", poursuit Julien Wathieu.

L'ouverture de ce nouveau magasin s'inscrit dans la stratégie de croissance de Lidl en Belgique. Le discounter compte ouvrir annuellement 10 nouveaux magasins et en rénover 10 autres.