On connaissait ses communiqués hauts en couleur au sein d'un collectif de cyclistes. Luc Leens est aussi un nouvelliste qui manie émotion et poésie.

Bon nombre de Montois connaissent sa plume, trempée au vitriol, pour les communiqués hauts en couleur qu'il avait pris l'habitude de pondre au sein du collectif des Cyclistes gonflés à bloc. Mais Luc Leens écrit aussi des nouvelles en y ajoutant deux ingrédients qui lui sont chers: l'émotion et la poésie.

Et l'exercice lui réussit plutôt bien. En moins de deux ans en effet, ses premiers textes lui ont valu une quinzaine de prix et distinctions, dont le prix Albertine Sarrazin. Aujourd’hui, il présente les meilleures d’entre elles dans un livre publié aux éditions Quadrature, un éditeur de référence dans le domaine de la nouvelle littéraire en Belgique et en France. Une nouvelle étape pour ce traducteur de métier, qui a gardé le gout de s’effacer derrière ses personnages, de les laisser vivre ou raconter leur vie avec leurs mots, leurs vérités. Pour cette raison, il aime que son écriture coule de source, fluide et rythmée.

Que retrouve-t-on dans ce recueil? "Des nouvelles écrites à hauteur d’hommes et de femmes", précise l'éditeur. "Une langue qui coule de source et emporte le lecteur. Douze récits où se mêlent émotion, humour et poésie. Des personnages qui, comme nous tous, ont appris en autodidactes à être parents, enfants, époux ou simplement eux-mêmes. Rien de plus que des êtres humains qui font ce qu’ils peuvent lorsque la vie leur réserve un coup du sort : ils résistent ou ils se cachent ; ils en rient ou ils se battent. Quoi qu’ils fassent, Luc Leens ne les juge pas. Il est de leur côté."

Pour préfacer son premier recueil, notre Montois s'est adjoint les services d'un autre brillant nouvelliste, Armel Job. Il y explique notamment : "La vie n’est pas un roman, c’est un recueil de nouvelles inattendues, tristes, merveilleuses, déconcertantes."

Le mercredi 16 février à 18 heures, le public montois pourra découvrir au La du Hautbois ce premier recueil de manière originale. Trois lecteurs se succéderont en effet pour lire quelques extraits du recueil de nouvelles : Anne Staquet, André Delvigne et Nathalie Ferrard. Cette avant-soirée littéraire est ouverte à tous sur réservation.