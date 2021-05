Situé à un jet de pierre de la Grand-Place de Mons, ce joyau de l'Art nouveau a retrouvé tout son éclat en 2015 à la suite d'importants travaux de rénovation. Aujourd'hui, la Maison Losseau se laisse même découvrir sur YouTube auprès de dizaines de milliers de mélomanes à travers le monde. C'est là en effet que la chanteuse Lubiana a tourné une partie de son dernier clip, Mamy Nianga.

Derrière la caméra, on retrouve Mehdi Semoulin de Magicowl. Pour sa troisième collaboration avec Lubiana, le Montois a donc joué à domicile puisque le clip a été entièrement tourné dans la Cité du Doudou. Les connaisseurs reconnaitront ainsi, outre la Maison Losseau, le Manège, le Mundaneum ou encore le toit du BAM.

"Lubiana a signé sur le label de Pascal Nègre, SixEtSept. À partir de ce moment-là, elle a insisté pour travailler avec nous", explique Mehdi Semoulin. "Pour ce troisième clip, Lubiana nous a fait écouter sa chanson et nous avons eu l'idée d'explorer le métissage en référence à ses origines. Il y a des références à l'Afrique et des influences camerounaises. Mais aussi un clin d'œil au surréalisme et plus particulièrement à Magritte pour la Belgique."

Pour le Montois, pas besoin de courir à l'autre bout du monde quand on a tout sous la main. "Nous vivons dans une région très inspirante. Il y a des tas d'endroits magnifiques qu'on ne remarque peut-être plus quand on les a constamment sous les yeux", poursuit Mehdi Semoulin. "Je connais bien la ville et je me déplace beaucoup à vélo, ça me laisse le temps d'observer les choses. On cherchait un décor d'Art nouveau et je savais qu'il n'était pas nécessaire de courir à Bruxelles pour cela. J'essaie toujours de travailler le plus localement possible, en pensant notamment à l'impact environnemental."

Avant de faire jouer de la kora à Lubiana dans la Maison Losseau, Mehdi Semoulin avait déjà emmené Henri PFR au Plan incliné de Ronquières, Suarez au Grand Large ou encore Alice on the Roof à la gare de Mons. Talentueux, l'entrepreneur wallon de l'année 2020 ne cesse de prendre du galon. Qui sait si un jour il fera tourner Rihanna au Waux-Hall ou DJ Snake au musée Duesberg. En attendant, c'est pour Konoba que Mehdi Semoulin termine un nouveau clip.

Un endroit à Mons que le vidéaste rêverait de mettre en lumière? "J'aime beaucoup l'architecture gothique. J'ai déjà eu l'occasion de tourner à l'Hôtel de Ville pour le Mons Memorial Museum. J'aimerais bien aussi tourner en haut du beffroi. Il y a beaucoup d'endroits en fait. Tout dépendra des futures productions."