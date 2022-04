C’est un concept qui devrait en séduire plus d’un. Ce 9 avril, un nouveau magasin, Maison Romy, ouvrira ses portes à la rue des Capucins, à Mons. Les clients pourront y dénicher de belles pièces pour hommes et femmes, toutes issues de la seconde main. Des vernissages seront également proposés à l’occasion afin de mettre à l’honneur les artistes de la région et leurs créations.

À la tête de ce nouveau projet montois, l’on retrouve une figure bien connue dans la Région : Romane Vega. Cette dernière avait fondé une association venant en aide aux personnes sans abri. "Je suis restée au sein de l’association pendant sept ans mais ces deux dernières années, le covid est venu tout freiner", explique la jeune femme. "Le projet Maison Romy découle cependant de mon implication au sein de l’asbl."