Le film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent aura marqué les esprits. Dans la région de Mons-Borinage, il a même motivé les centres culturels à mettre sur pied un éco-festival résolument engagé sur la voie de la transition écologique et sociale avec pour but de rassembler et de fédérer artistes, associations, forces vives, commerçants ou encore citoyens.

L'an dernier, le festival était tombé à l'eau. Mais cette année, Demain revient et ne compte pas se laisser abattre. Une série d'activités vont ainsi être proposées du 24 mars au 3 avril, dans le respect des mesures sanitaires. Au programme, des expositions, des balades philosophiques ou à vélo, des débats et des rencontres en ligne, avec notamment Cédric Herrou, Fatima Ouassak et Rokhaya Diallo.

"La situation sanitaire ne nous permet pas de proposer l’édition que nous avions rêvée et surtout co-construite avec plus d’une trentaine d’associations actives et engagées en faveur de la transition. Il nous est néanmoins apparu essentiel, voire vital, de maintenir un moment dédié au festival. L’édition que nous vous proposons est entièrement covid compatible", expliquent les équipes de MARS, aux manettes du festival.

Même si la forme sera différente, le fond sera toujours bien présent avec l'engagement citoyen pour thème de cette nouvelle édition. Tout un programme! À découvrir en détail sur le site de MARS.