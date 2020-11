"Si tu as une bibliothèque et un jardin, rien ne te manquera", disait Cicéron. Pour ce qui est du jardin, on se rabattra au pire sur les parcs publics. En ce qui concerne les livres, les Montois peuvent toujours compter sur les bibliothèques communales.

Le confinement n'a en effet pas eu raison de ces temples du savoir. Les bibliothèques poursuivent leurs activités, mais sous certaines conditions, crise sanitaire oblige. Ainsi, s'il n'est pas nécessaire de prendre rendez-vous pour rapporter ses bouquins, il est obligatoire d'annoncer sa venue pour en emprunter. Il est même possible de faire part à l'avance de ses recherches. Les équipes des bibliothèques communales pourront ainsi préparer la venue des lecteurs, réserver les livres, documents et autres jeux. On peut les contacter par téléphone ou par mail.

Des mesures sanitaires particulières ont été adoptées durant cette période. Avec tout d'abord des horaires réduits. Les animations en présentiel sont annulées jusqu'à nouvel ordre. Au sein même des bibliothèques, le port du masque, les distanciations physiques et l'application de gel hydroalcoolique fourni sur place sont obligatoires. Enfin, pour ceux qui nourriraient encore quelques craintes, il faut savoir que les livres qui sont remis après emprunt sont placés en quarantaine durant sept jours et nettoyés avant d'être remis en circulation.

Rappelons pour conclure que les Espaces Publics Numériques, les centres de documentations et les espaces de lecture ou d'étude restent accessibles sur rendez-vous.