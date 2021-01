Après une année 2020 qui s’est avérée particulièrement difficile et qui aura conduit à l’annulation de tous ses one-man show, Emmanuel Houdart peut se targuer de faire la différence. Le Montois, qui était initialement à la tête de la maison des Maths, vient en effet de décrocher le premier prix Tangente grâce à son livre, Very Math Trip.

"Soyons clair, on ne parle pas du prix Goncourt ! C’est un prix qui est moins connu du grand public mais il récompense les ouvrages de vulgarisation scientifique", explique l’ancien enseignant. "C’est donc la plus belle des récompenses pour moi, d’autant plus qu’il y a énormément d’auteurs français ou étrangers qui ont sont actifs dans ce domaine !"