La présence physique de MSF a été un apport important au CHU.

L'ONG Médecins sans Frontières (MSF) a arrêté la plupart de ses activités de support sur le site du CHU Ambroise Paré à Mons. Une dizaine de membres de MSF ont apporté, pendant un mois, au plus fort de l'épidémie, leur expertise et leur soutien aux équipes médicales. La plupart des membres de MSF ont quitté le site du CHU Ambroise Paré après près d'un mois de présence permanente sur le terrain de l'hôpital montois dans le cadre de la pandémie Covid-19. La collaboration entre le CHU et MSF s'est articulée sur plusieurs axes, notamment l'analyse et la gestion des flux de patients, l'expertise au niveau des urgences et le soutien aux équipes de terrain, dans le cadre de formations et de coaching.

"Notre premier cas Covid date du 11 mars et nous avons senti une hausse forte et rapide des cas par la suite", a indiqué lundi Stéphane Olivier, directeur d'Ambroise Paré. "Nous manquions notamment d'expertise dans ce contexte inédit et nous avons fait appel à MSF. Le but était d'avoir des conseils, un appui logistique, un regard et une expertise extérieurs sur notre gestion de la crise, ainsi qu'un soutien psychologique à nos équipes soignantes."

La présence physique de MSF a été un apport important au CHU. "Il y avait un réel besoin", a précisé Stephan Goetghebuer (MSF). "Nous avons apporté une écoute bienveillante au personnel et notre présence a été un vrai plus. Nous avions senti que Mons, à la mi-mars, était particulièrement touchée par l'épidémie. Je soulignerai, par ailleurs, que le CHU s'était déjà très bien adapté avant notre arrivée."

Une aide au niveau psychologique de MSF est encore apportée au CHU. "Notre collaboration arrive à son terme, la situation à Mons étant devenue moins préoccupante. Nous avons ainsi pu dégager des membres de MSF pour d'autres horizons, notamment les maisons de repos. Je soulignerai encore que nous avons également été présents, certes de façon moins intense qu'à Ambroise Paré, dans d'autres hôpitaux, notamment, de Mons, d'Anvers et du Limbourg. Nous restons, en tout état de cause, à l'écoute du CHU, en cas de besoin."

Le CHU Ambroise Paré reste mobilisé dans le cadre de l'épidémie. "Nous avons deux unités de soins intensifs actives pour le Covid et une autre unité avec quelques patients, ainsi qu'une unité de convalescence pour patients Covid avec, notamment, du personnel de kinésithérapie, de logopédie", a encore précisé le directeur du CHU montois. "La situation s'améliore tant au niveau des décès que des hospitalisations liées à l'épidémie."