Ouvert il y a deux ans au sein du Carrefour des Grands Prés, le bar à couscous Orientable a décidé de se réinventer. Une nécessité avec la crise, les périodes de fermeture et de restrictions qui se sont succédé au fil de ces deux dernières années. Aujourd’hui, l’enseigne dispose d’une cellule plus visible, donnant notamment sur la galerie du centre commercial. Elle s’est même imposée comme le premier bar à couscous et streed food oriental de Belgique.

"Je tenais le restaurant tunisien Le Souk, à Ghlin, mais avec la crise, il n’était pas possible de le garder", explique Dahker Nagti, gérant. "Peu de temps avec la crise, nous avions ouvert Orientable. Le mois de février a été très bon mais en mars, nous devions fermer nos portes. Nous avons rouvert pour proposer des plats à emporter mais la période n’a pas été évidente." Et pour cause, les clients n’ont pas eu le temps de se familiariser avec le concept.