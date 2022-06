Dès vendredi prochain, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui vont converger vers le centre-ville de Mons pour participer aux festivités du Doudou. Pour y faire face, un dispositif mobilité spécial a été mis en place pour éviter la congestion des boulevards. En tout, 7 parkings gratuits, qui bénéficieront de patrouilles de police, seront disponibles durant la Ducasse.

Il s'agit du Parking du Grand Large, du Parking Grands Prés - Mons Expo, du parking de persuasion Saint-Fiacre, du parking Damoiseaux, du Pont Rouge/avenue des Guérites, de la place Nervienne et du parking SNCB de la gare de Mons, le vendredi et le samedi après 19h. Ces parkings représentent un total de 4260 places de stationnement.

Des navettes de bus seront proposées aux parkingd Grands Prés et Grand Large, avec des horaires élargis jusque 3h du matin les vendredi et samedi, en plus des horaires du City O. Ces navettes circuleront aussi le dimanche de 9h à 23h, le lundi et mardi jusque 1h du matin.

En bus, en taxi ou à vélo au Doudou

Outre ces navettes, l'offre de bus a été renforcée afin de permettre à la plupart des Montois de rejoindre le centre-ville en bus depuis chez eux et de leur permettre de rentrer en toute sécurité grâce à des horaires prolongés en soirée, voire la nuit pour les lignes les plus fréquentées. Ces renforts concernent la ligne 6 Flénu-Cuesmes-Mons, la ligne 7 Mons-Jemappes, la ligne 14 vers Ghlin, la ligne 22 jusque Saint-Symphorien et la ligne 82 vers Havré.

Autre option pour rentrer en toute sécurité: le taxi. Trois lieux privilégiés pour être pris en charge sont définis: le Marché aux Poisson, le Lido en bas de la rue de Nimy et l'hôpital Saint-Joseph. Notez qu'il est nécessaire de réserver sa course au préalable.

Enfin pour ceux qui se déplaceront à vélo, ils pourront profiter d'un parking spécifique à la place du Parc, en plus des arceaux existants en ville.