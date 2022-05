© U.P.

Déguster une glace, on y pense lorsque le soleil brille. En ouvrant ses portes ce vendredi en plein mois de mai, le salon Häagen-Dazs de Mons, situé sur la Grand-Place, aurait pu faire le plein dès l’ouverture.

Las, la météo orageuse est venue quelque peu gâcher la fête. Alors que le magasin ouvrait ses portes au grand public à 13h, une importante perturbation orageuse sévissait sur Mons. Conséquence, peu après l’ouverture, ça ne se bousculait pas vraiment au portillon: des 26 places assises dans le salon, seule une table était occupée lors de notre passage, peu après 13h

Pas de chance donc. Mais gageons que cet épisode sera rapidement oublié quand les beaux jours reviendront. Le salon Häagen Dazs a suscité l’enthousiasme dès l’annonce du projet dans la cité du Doudou. Il est porté par Maxime Sakkas, gérant du restaurant Maxime’s et grand amateur de produits Häagen Dazs, qui s’est associé à Alain Bruxelmane, propriétaire de l’agence P&V voisine. Le salon sera ouvert tous les jours de 13h à 23h, et jusqu’à minuit le vendredi et le samedi. Il permet de diversifier l'offre commerciale de la Grand-Place de Mons, qui a connu quelques fermetures après la crise sanitaire.