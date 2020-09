Les 3 et 4 octobre, c'est le week-end du client. Au programme dans tous les magasins, des promos, des cadeaux et autres petites surprises. L'association Oxfam profite de l'occasion pour revoir le concept à sa sauce et propose samedi prochain sa journée du client solidaire. Une action à laquelle participe le Computer et Bookshop de Mons.

Les bénéfices de la vente du matériel informatique et des livres servent à financer les projets de développement et d'aide humanitaire portés par Oxfam dans le monde entier et à faire pression sur le monde politique pour qu'il lutte contre les inégalités. "On revisite le concept du week-end du client avec la journée du client solidaire d’Oxfam. Nous voulons souligner que faire ses achats dans l’un de nos magasins de seconde main est un acte de solidarité", déclare Khalid Aouad, responsable chez Oxfam.

Pour marquer le coup, le Computer et Bookshop de Mons offrira samedi prochain à tous ses clients solidaires une réduction de 50% sur l'achat d'un livre, à l'exception des ouvrages de plus de 20 euros. Le concept de la journée du client solidaire n'est pas nouveau chez Oxfam, et il marche bien. L'année dernière, les magasins de l'association avaient accueilli ce jour-là deux fois plus de chalands que d'habitude.

Cette année-ci, il faudra relever le défi de la pandémie. Comme la plupart des magasins de seconde main, les magasins Oxfam ont en effet connu une baisse notable lors du confinement. Mais on observe depuis une demande plus importante, surtout pour le matériel informatique.