Des débats trop longs et trop houleux au conseil communal de Mons? Les élus en ont manifestement conscience. Les chefs de groupe se sont d'ailleurs réunis à plusieurs reprises pour tenter de dégager des mesures qui permettraient de ramener davantage de sérénité au sein de l'assemblée. Les violons semblent s'être accordés lors d'une ultime réunion, la semaine dernière.

"Le PTB était absent, mais nous avons pu nous mettre d'accord sur six propositions", indique Marc Darville, chef de groupe PS, sans rentrer dans les détails pour le moment. "Chaque groupe doit maintenant les faire valider. Ça ne devrait pas nécessairement passer par une modification du règlement d'ordre intérieur au conseil communal. On peut plutôt parler d'un gentleman agreement. Et je dirais que c'est un accord équilibré. Il pourrait être effectif lors du prochain conseil."

En tout cas, pour John Joos, l'accord ne paraîtra peut-être pas si équilibré que ça. Le conseiller du Mouvement Citoyen qui a rompu avec le groupe PS n'a pas été convié à la dernière réunion entre les chefs de groupe. "À moins que mon nom ait été rayé de la vie politique montoise ou que les autres groupes n'aient pas souhaité ma présence, je ne vois pas de raison de m'exclure de cette dernière réunion. Ce n'est pas le rôle du PS de décider qui peut participer ou pas", fulmine celui qui siège désormais dans l'opposition.

Pour Marc Darville, John Joos avait été invité "par courtoisie" lors des précédentes réunions entre chefs de groupe. "Nous avons pu entendre sa position et il ne nous apparaissait plus nécessaire de l'inviter encore. C'était une réunion de chefs de groupe et John Joos ne représente pas un groupe", réagit Marc Darville.