Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, le retour du beau temps s'accompagne d'un allongement des délais pour les archéologues qui fouillent le site de l'abbaye du Val des Écoliers à Mons. Leur chantier d'un mois devait se terminer fin avril avant qu'un promoteur ne prenne le relais pour ériger son immeuble de bureaux. Mais la découverte de sépultures a changé la donne.

Le site est en effet considéré comme une zone polluée à présent. Le promoteur pourrait confier le travail à une entreprise spécialisée – et voir ses coûts augmenter par la même occasion. Mais tout le monde y trouve son compte en laissant les archéologues poursuivre leur office. Un accord récent permet aux fouilles de continuer jusqu'au 9 juillet. "Et avec les congés du bâtiment, nous pourrions même déborder un peu si nécessaire", précise Corentin Massart de l'asbl Recherches et Prospections archéologiques (RPA), mandatée par l'AWAP.

La collaboration est tellement bonne que l'entreprise, déjà à la manœuvre sur une partie du site pour la construction de l'immeuble, vient parfois donner un coup de pelleteuse pour aider les archéologues. L'abbaye du Val des Écoliers continue ainsi de livrer ses secrets.

"Nous avons fini de découvrir les structures de l'abbaye présentes sur le site, comme le cloitre et une partie du réfectoire. Nous avons continué à creuser jusqu'à atteindre la couche géologique. Ce qui veut dire qu'on ne trouvera plus de traces de constructions", explique Corentin Massart. "Ce qui nous occupe à présent, ce sont les sépultures...