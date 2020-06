Un pas de plus dans la réhabilitation du poumon vert montois.

Des étangs vont s'offrir un curage à Mons. Oui, mais pas n'importe lesquels et pas n'importe comment. Ce sont ceux du Waux-Hall qui vont en profiter. Une pierre de plus dans la réhabilitation de l'emblématique parc montois dont la nouvelle vie se dessine. La Ville de Mons a déjà renouvelé les grilles de protection qui entourent le poumon vert de la Cité du Doudou. L'an dernier, ce sont ses statues qui se voyaient offrir une toilette bien nécessaire. A présent, et en attendant que le projet de rénovation du pavillon et du camping aboutisse, le collège s'attaque aux étangs.

L’opération, qui représente un budget conséquent de 500.000€, est financée grâce aux subsides wallons que le nouveau Collège communal avait obtenus dès son installation, dans le cadre du Programme de Développement Urbain (PDU). Le travail n'est pas mince, il n'avait plus été entrepris depuis 30 ans!

"Le Parc du Waux-Hall est un lieu de détente et de promenade accessible à tous. Il est important que cet espace vert remarquable situé aux portes de la ville puisse retrouver sa juste place dans la vie des Montois", déclare l’échevin des Travaux Stéphane Bernard.

Afin de rendre la ville plus accueillante, le Collège a estimé fondamental d’offrir un réseau attractif d’espaces publics arborés afin d’apporter une réponse efficace pour lutter contre les îlots de chaleur et favoriser la biodiversité.

"Le Waux-Hall est un lieu de promenade très apprécié de la population", relève le bourgmestre Nicolas Martin. "Il nous semblait donc important que la Ville puisse y investir pour lui rendre ses lettres de noblesse. Je suis certain que les Montois apprécieront le travail réalisé. Après avoir procédé à la rénovation des statues et à la sécurisation du site l’an dernier, le Collège avance donc avec une nouvelle étape. Notre objectif reste de finaliser les travaux du bâtiment central avant la fin de la mandature".

Afin de rendre la ville plus accueillante, le collège a estimé fondamental d’offrir un réseau attractif d’espaces publics arborés afin d’apporter une réponse efficace pour lutter contre les îlots de chaleur et favoriser la biodiversité. L’exécutif montois entend également mettre la priorité sur la réfection des squares Roosevelt, Saint Germain et du Parc de Ghlin via des aménagements de sécurisation, de stabilité, de mise en conformité, des plantations, du mobilier ou encore des espaces pour chiens. Le collège favorisera également les projets urbanistiques ou les arbres et espaces verts seront prédominants afin qu’ils contribuent au maillage écologique du territoire.