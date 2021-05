Quand on aime, on ne compte pas. À l'évidence, le collège communal apprécie beaucoup les décorations de Noël. Il vient de faire passer un nouveau marché pour l'acquisition de luminaires destinés à égayer les rues montoises en fin d'année. Montant? Un peu plus de 230.000 euros. L'an dernier, la même opération avait été menée pour un montant légèrement supérieur. Le collège aime les décorations de Noël, mais compte tout de même. Les montants sont calculés pour être juste en dessous du seuil qui ferait passer l'opération par un marché européen.

L'opposition aussi fait ses comptes. Sur deux ans, ce sont donc près d'un demi-million d'euros qui ont été dépensés pour les décorations de Noël. Opaline Meunier de Mons en Mieux remonte même plus loin. "Sur les cinq dernières années, on arrive à un budget de 912.000 euros pour des guirlandes. On ne parle même pas de l'organisation du Marché de Noël ou de la sécurisation des abords du site qui dépendent d'un autre budget. Ce sont plus de 900.000 euros pour de la décoration", a dénoncé la conseillère de Mons en Mieux en séance.