La vie a repris au numéro 13 de la rue de Petite Guirlande à Mons. Jusqu'il y a peu encore, cette cellule commerçante située dans l'axe de la gare était tristement vide. Mais depuis la fin du mois de mai, trois céramistes et deux illustrateurs touche-à-tout s'y activent.

Dagmar Kalodova, Flore Dumortier, Lieve Vandesteene, Pascal Mayeur et Samuel Dionkre sont des créateurs de la région qui ont pu profiter de l'ouverture de ce Rhiz(H)ome 2. Le projet, fruit d'un partenariat entre la Ville de Mons et le Comptoir des Ressources Créatives (CRC), permet à des artistes et artisans d'occuper temporairement des cellules vides du centre-ville pour déployer leur talent. Un premier atelier partagé a déjà vu le jour à la rue des Capucins en février.

"Nous avions eu l'occasion d'aller voir à Liège ce que le CRC faisait et le bourgmestre Nicolas Martin s'était montré intéressé par ces projets d'ateliers éphémères pour redynamiser le quartier de la gare", explique François Chevalier du CRC de Mons. "C'est déjà la deuxième cellule que nous occupons et d'autres pourraient venir s'ajouter. Ce sont des baux d'un an. La Ville assume le loyer et le CRC partage les charges avec les créateurs qui occupent les lieux."