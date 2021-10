La Toussaint arrive, nombreux sont ceux qui vont pousser les portes des cimetières pour saluer la mémoire d’un proche. Les mêmes gestes sont répétés chaque année, la tradition est bien ancrée, mais le décor tend à changer.

Depuis l’interdiction des pesticides en effet, les cimetières ne sont plus les mêmes. Dans la Cité du Doudou, ils sont de plus en plus verts. Après Mons-Centre, Maisières et Mesvin, celui de Nouvelles vient ainsi d’hériter du label wallon "Cimetière Nature". Et il ne s’agit pas simplement de mettre de l’herbe à la place des graviers.

"Les allées n’étant plus pulvérisées, cela implique forcément un retour des herbes spontanées", explique l’échevin des Travaux, Stéphane Bernard. "Les ouvriers de la ville travaillent donc à les limiter en créant des prés fleuris, des allées enherbées, des massifs de vivaces… Progressivement, des espaces plus verdoyants voient le jour. Cela représente plus de travail, mais c’est un enjeu capital pour la biodiversité."

Évidemment, par rapport à l’époque où les produits phytosanitaires flottaient dans l’air, l’entretien des cimetières représente un travail plus conséquent. "À l’époque, nous pulvérisions deux fois par an. Aujourd’hui, les agents passent tondre une fois tous les dix jours", indique Céline Gerin, conservatrice des espaces funéraires de la Ville de Mons.

Le résultat n’est pas le même. On a pu le constater surtout cet été particulièrement pluvieux. Entre les fortes averses et les éclaircies généreuses, les mauvaises herbes ont poussé à une vitesse fulgurante. "Il faut pouvoir accepter que les cimetières ne seront plus comme avant où l’on avait de grandes allées en gravier sans la moindre petite herbe qui dépasse", commente Catherine Marneffe. Mais l’échevine de la Biodiversité ne pense pas perdre au change. "Le label wallon nous amène à aller encore plus loin avec l’installation de nichoirs ou de haies mellifères. Ici au cimetière de Nouvelles, un doctorant est même venu étudier des abeilles sauvages."

La chose était impensable il y a quelques années encore, quand les pesticides étaient maitres du terrain. "Je me souviens qu’avant, j’enguirlandais mes équipes dès qu’il y avait quelques mauvaises herbes. Quand je revois mes mails, je me dis que c’était vraiment une autre époque", souligne la conservatrice des espaces funéraires.

Rappelons que la Ville est responsable de l’entretien des allées principales. Pour les entre-tombes, il revient à chacun de prendre soin de la dernière demeure de ses proches. Toutefois, sans virer à la brousse, les cimetières nature n'ont pas vocation à devenir de parfaits jardins anglais. L'idée est de trouver un sain équilibre avec mère Nature pour transformer les espaces funéraires en petits coins de verdure propices au recueillement.