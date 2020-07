Située à Ghlin, la vestiboutique de la Croix-Rouge de Mons-Quévy propose des vêtements de seconde main, des accessoires et du linge de maison à petits prix. L'argent récolté permet de financer des actions locales d’aide de la Croix-Rouge comme les épiceries sociales ou les bars à soupes. Ce magasin pas comme les autres avait dû fermer en raison de la crise sanitaire. Mais bonne nouvelle, il rouvre ses portes à partir de ce mardi.

Les habitués ne reconnaîtront sans doute plus les lieux. En effet, la Maison de la Croix-Rouge a profité du confinement pour terminer ses travaux de rénovation. Travaux qui sont passés par un relooking de la vestiboutique. L'aménagement, totalement repensé, se veut plus accueillant et ergonomique. Les bénévoles de la Maison Croix-Rouge ont en outre travaillé sans relâche ces 3 dernières semaines pour rouvrir dans les meilleures conditions possibles, tout en respectant des règles sanitaires strictes.

"Les clients pourront y trouver des rayons homme, femme et enfant ainsi qu'un espace bouquinerie. Les horaires ont été également élargis et simplifiés. Les portes seront désormais ouvertes les mardi, mercredi et jeudi de 9h à 14h et les deux premiers samedis du mois de 10h à 15h", précise la Croix-Rouge.

Les mesures sanitaires restent par ailleurs de vigueur. "En vue d'assurer la sécurité des clients et des bénévoles, le nombre de personnes dans la boutique est limité. Le port du masque est bien entendu obligatoire et les clients sont invités à se désinfecter les mains à l'entrée. Les dons de vêtements sont mis en quarantaine le temps nécessaire pour éviter toute contamination. Quant aux cabines d'essayage, elles seront opérationnelles avec bien entendu une désinfection régulière", conclut la Croix-Rouge.