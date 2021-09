Le tribunal correctionnel du Hainaut a prononcé lundi une peine de cinq ans de prison, assortie d'un sursis probatoire de cinq ans, contre un homme reconnu coupable de viols sur ses neveux et nièces, trente ans après les derniers faits. L'homme a été démasqué par un courriel envoyé à sa dernière victime, à laquelle il a fait des aveux en décembre 2018.

Le tribunal a estimé que les faits n'étaient pas prescrits et n'a eu aucun doute sur la culpabilité du prévenu. Dans le courriel, l'homme a également nommé les autres victimes, ses neveux et nièces, qu'il attirait par ruse dans sa chambre avant d'abuser sexuellement d'eux. Le prévenu contestait les faits et peut encore faire appel.