Elles étaient tombées à l'eau l'an dernier, cette année, les Fêtes de Wallonie seront célébrées comme il se doit à Mons. Ambiance en perspective, dans le respect des règles sanitaires.

La Cité du Doudou sera en ébullition jusque dans ses moindres recoins. Théâtre, musique, visites guidées, jeux pour les enfants ou encore animations de rue… Un peu partout dans la ville, il y aura de quoi passer du bon temps durant quatre jours.

L'Orchestre royal de Chambre de Wallonie lancera les festivités le 16 septembre par un concert à l'auditorium Abel Dubois. Les places sont gratuites, ce qui ne gâche rien à l'affaire, mais il est nécessaire de les réserver auprès de Visit Mons. Le vendredi 17 septembre, les Apéros montois reprendront leurs quartiers sur la Place du Parc avec au programme, des animations, de la musique et des produits locaux.

Les 17, 18 et 19 septembre, Mons Passé Présent reprendra également du service. Des départs de groupes limités à 200 personnes seront organisés devant les portes de l'Hôtel de Ville toutes les 30 minutes entre 18h30 et 21h30 le vendredi, entre 18h et 21h le samedi et entre 15h et 19h le dimanche. Plusieurs metteurs en scène se sont penchés sur le thème de la nuit magique pour faire frissonner les spectateurs sur cinq scènes improvisées sous les étoiles, dans différents lieux emblématiques ou insolites de la Cité du Doudou. Des scènes ouvertes se tiendront également le week-end dans la Cour du Conservatoire et donneront l’occasion à de nombreuses troupes issues d’ateliers de théâtre ainsi qu’à de jeunes acteurs des écoles des arts de la scène de la région de se produire devant un large public de festivaliers.

Au Parc du Beffroi, le Kid's Village accueillera pour une dixième édition les plus petits. Au menu, ateliers, animations, contes, spectacles ou encore théâtre. Il y aura même une boulangerie mobile pour apprendre à faire de bonnes pizzas et découvrir l'histoire de la production de la farine racontée par un kamishibaï, un théâtre ambulant japonais.

De la musique, il y en aura un peu partout, et pas que dans les rues du centre-ville. De Cuesmes à Obourg en passant par Jemappes, Havré ou encore Nouvelles, des fanfares locales animeront le cœur de tous les villages du Grand Mons durant le week-end. La page du coronavirus n'est pas encore tournée, mais l'été 2021 n'est clairement pas le même que celui de 2020. Davantage pluvieux, certes, mais moins confiné.