Le dernier week-end d'août, il risque d'y avoir de gros embarras de circulation dans le centre-ville de Mons où deux concentrations de blindés sont annoncées. Deux plutôt qu'une! En effet, le Royal Mons Auto Moto Club (RMAMC) et l'asbl Mons Devoir de Mémoire annoncent chacun de leur côté leur propre édition de Tanks in Town pour les 28 et 29 août.

Pour rappel, des conflits internes dans les coulisses de cet événement tenu de longue date dans la Cité du Doudou ont débouché sur deux organisations distinctes. En 2019, ne parvenant pas à rabibocher les frères ennemis, la Ville de Mons décidait de couper la poire an deux. Chaque association organisera son défilé militaire à tour de rôle, un an sur deux.