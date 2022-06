© U.P.

U.P.

U.P.

U.P.

Il y a une semaine se déroulait la 38e édition des Jeux Nationaux "Special Olympics Belgium" à Louvain-la-Neuve et Braine-L'Alleud. A cette occasion, 2737 athlètes ont participé à des compétitions visant à promouvoir l'inclusion des personnes ayant un handicap mental via le sport. Ce grand rassemblement était l'occasion de dévoiler les nouvelles communes signataires de la Charte des Solidarités.

Parmi celles-ci, la Ville de Mons. En signant la charte, la Ville s'engage à promouvoir l'intégration sociale des personnes ayant un handicap mental par le biais du sport, de la formation ou de l'éducation, de la politique de la jeunesse, des affaires sociales ou de l'égalité des chances, voire de la politique de l'emploi. Elle s'engage aussi à la promotion du sport unifié entre athlètes avec et sans handicap.



L'organisation des Special Olympics Belgium poursuit quatre objectifs principaux: devenir un acteur du changement pour une société inclusive dans laquelle les personnes ayant un handicap metal jouent un rôle actif; améliorer constamment la qualité du sport pour les personnes ayant un handicap mental; faire prendre conscience de l’importance de la formation des professionnels de la santé et des personnes proches des athlètes ayant un handicap en ce qui concerne les problèmes de santé et promouvoir des activités unifiées entre les enfants avec et sans handicap mental dans les écoles primaires.