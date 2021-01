Concevoir des box à thème en fonction des saisons et des événements, c’est le principe même de l’Insouciante. À l’approche de la Saint-Valentin, l’entreprise montoise a décidé de marquer le coup en sortant des sentiers battus. Pour l’occasion, elle propose en effet une "box cupidon" contenant diverses gourmandises… À l’esthétique de circonstance.

Entre les plus traditionnelles galettes et cuberdons se sont ainsi glissés des melo-cakes et des cakes à la fève tonka à l’allure de sein et de pénis. Il n’en fallait pas plus pour que Facebook mette le halte-là. « Comme souvent, j’ai souhaité booster ma publication", explique Vanessa Pozzebon. "La première version a été refusée, sans que je ne comprenne pourquoi. J’ai ensuite compris que l’utilisation du terme "zizi" avait posé problème, tout comme mes mélo-cake qui laissaient penser à une poitrine."

Passablement énervée, la Montoise décidait de se jouer de la censure de Facebook. "J’ai repris mes clichés, j'ai enlevé le mot "zizi" et j’ai décidé de m’auto-censurée en apposant le bandeau "censuré par Facebook." Cette fois, la publication a été acceptée ! J’ai finalement trouvé ça drôle car mes pâtisseries sont toujours visibles sous le bandeau et surtout, cela illustre la pudibonderie et l’incohérence de Facebook. On peut trouver, dans son fil d’actualité, des images violentes, vulgaires, choquantes,… Mais un cake en forme de pénis, c’est censuré. Cela n’a aucun sens."

Pour Vanessa Pozzebon, qui propose régulièrement des ateliers culinaires autour de la pâtisserie et du chocolat, c’était en tout cas une grande première. "Je n’ai pas osé aller plus loin, de peur que ma page professionnelle soit bloquée. Mais c’est tout de même dingue de devoir en arriver là. C’est la première fois que je propose des pâtisseries de ce genre, j’avais l’envie de marquer un peu le coup et de proposer quelque chose de plus « coquin » à l’occasion de la Saint-Valentin. Mais visiblement, c’était déjà trop osé."

L’expérience lui aura en tout cas permis de s’offrir un petit coup de publicité sur la toile. À n’en pas douter, ses box "olé olé" trouveront preneur. Elles sont à réservées avec le 6 février prochain et seront à retirer le 13 février à Mons. Et pour tous ceux qui souhaiteraient pimenter la fête des amoureux, bonne nouvelle : en plus d’une box gourmande, il est possible de profiter d’un bon d’achat au Lover Shop de La Louvière.