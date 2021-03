S’offrir une voiture est de plus en plus difficile, entre l’assurance, l’essence et le prix du véhicule, la facture augmente rapidement, pesant sur le budget des ménages. Six stations de voitures partagées, également appelées voitures Cambio, se sont donc implantées dans l’intra-muros de Mons afin de remédier à ce problème.

Ces voitures Cambio offrent de nombreux avantages aussi bien écologiques que pratiques. En plus d’avoir la certitude de rouler dans des véhicules à faible émission de CO2, assurés et constamment entretenus, les voitures partagées permettent, selon une étude, de remplacer pas moins de sept véhicules privés. Ce système offre également une vraie solution aux problèmes de parking et peut se targuer d’une grande complémentarité avec les transports en commun.

Pour pouvoir utiliser les voitures partagées de la ville de Mons, il faudra tout d’abord être en possession d’un abonnement, disponible à partir de 3 euros. Il suffira ensuite de réserver un véhicule et de se rendre à l’une des six stations Cambio de la ville de Mons. Une fois rendue, le nombre de temps et de kilomètres passés avec la voiture détermineront le prix à payer pour son utilisation.

Les six stations disponibles à Mons se situent : à la plaine de Nimy (en face de l’UMONS), à la place de Bottle, à la gare, aux rues des archers et Masquelier ainsi qu’au Boulevard Albert-Elisabeth, au niveau du numéro 86. D’autres stations devraient être créées à l'avenir. Il est d’ailleurs possible de choisir leurs futures localisations via un formulaire disponible sur le site de la ville de Mons (www.mons.be).