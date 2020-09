Les mesures s'assouplissent peu à peu pour les salles de spectacle qui vont enfin pouvoir reprendre du service. Il y aura encore du chemin à faire pour redonner des couleurs au secteur culturel. Mais certains n'ont pas attendu pour se mettre en route.

Alors que les mesures de confinement pesaient encore lourdement sur les artistes, C'est Tout Com', une agence nivelloise, a eu l'idée de mettre sur pied une caravane aux chansons, soit une scène montée sur roues et pouvant être dépliée facilement un peu partout. L'occasion pour les artistes de se produire dans des conditions qui sortent de l'ordinaire, à l'image de la période que nous traversons.

La caravane aux chansons a déjà sillonné les routes du Brabant wallon et du Namurois cet été. Elle débarque à Mons dimanche prochain pour un mini-festival inédit au Parc du Joncquois. À l'affiche, des artistes on ne peut plus locaux. La chanteuse Saïmiri qui a sorti son premier single, Mandou, juste avant l'épidémie, ouvrira le bal. Une artiste dont le confinement nous a empêchés d'apprécier l'envol, mais qui reste à suivre. Suivront les quatre garçons dans le vent de Lemon Straw qui malgré la crise, ont pu sortir leur troisième album en digital. À écouter d'urgence si ce n'est pas encore fait. Enfin, Marc Pinilla de Suarez se produira en solo. Le chanteur-producteur prouvera qu'il est plus Vivant que jamais, à l'image de ce cinquième album qui vient de sortir.