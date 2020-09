La vente du bâtiment de Toit&Moi situé place du Chapitre à la Fondation Emile Cornez est l'un des sujets qui a fâché John Joos et le PS. Lors du dernier conseil d'administration de la société de logements, l'ex-président a voulu inclure un nouvel amateur au processus de vente alors qu'il ne restait qu'à avaliser le rachat du bâtiment par la Fondation Cornez, seule candidate en lice. Le feu était mis aux poudres. Pascal Lafosse, administrateur PS de Toit&Moi, a dénoncé une obstruction du président sur ce dossier qui n'avait que trop trainé. John Joos s'est défendu en arguant qu'il agissait dans l'intérêt de la société de logement, dans l'éventualité où le nouvel amateur pourrait remettre une meilleure offre.

Malgré les réticences du président, la vente a été approuvée par la majorité du conseil d'administration. L'affaire aurait pu en rester là. Mais on connait la suite. Samedi matin, le groupe PS se réunissait en urgence pour exclure John Joos. Entre-temps, la Fondation Cornez indiquait qu'elle renonçait au rachat du bâtiment, l'information étant communiquée à la presse lundi.

Tout ça pour ça? Le retrait de la Fondation peut sembler étonnant à plus d'un titre. Plus aucun obstacle n'entravait la vente et ce ratage va davantage gêner Toit&Moi, dont le PS domine le CA, que John Joos, désormais hors course. Or le PS pèse lourd également au sein de la Fondation Cornez. Rififi parmi les socialistes ou manque de coordination?

La Fondation Emile Cornez a été fondée en 1955. En 2016, son président, le gouverneur du Hainaut, a modifié les statuts de cette fondation d'utilité publique qui vise à faire rayonner la Province en valorisant son patrimoine, en accordant des prix à ses talents ou encore en encourageant ses jeunes méritants. En apprendre davantage auprès de ses administrateurs sur le dossier Toit&Moi n'est pas une mince affaire. Les derniers statuts publiés au Moniteur belge sur la composition du CA de la Fondation datent de 2014. Trois administrateurs sont décédés depuis. Quant à ceux qui restent…

"Je suis toujours dans cette structure à mon grand étonnement, car je n'ai plus aucun mandat politique et ce machin est assez politisé. Mais je n'ai plus participé à une réunion depuis longtemps, je ne suis pas au courant du dossier", nous confie Eric Bailly, ancien conseiller provincial CDH. Précisons que les administrateurs de la Fondation ne sont pas rémunérés. Bernard Liebin figure également dans les statuts. "J'ai démissionné il y a trois ans, et dans ma lettre de démission envoyée par recommandé, j'ai demandé que cela soit publié au Moniteur. Si ce n'est pas encore fait, je vais devoir envoyer une deuxième lettre recommandée", souffle l'ancien mandataire MR.